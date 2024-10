Grève effective à la Direction des transports terrestres

Début des hostilités à la Direction des transports terrestres, où la grève est effective depuis ce vendredi, zéro heures, dans l’ensemble des services.

C’est la CSTP-FO, qui la semaine dernière, avait fait remonter trois points de revendication au directeur Lucien Pommiez :

Présentation du dossier des ISS (Indemnités pour sujétions spéciales) modifié par la DMRA (Direction de la modernisation et des réformes de l’administration) aux agents concernés pour vérification



Validation du dossier des ISS par les agents concernés de la DTT dans sa version finale pour adoption au conseil des ministres



Revalorisation du point d’indice des fonctionnaires

Les deux premiers points concernent notamment les contrôleurs techniques, qui estiment que leur travail n’est pas reconnu par la DTT et le Pays. Ils assurent avoir augmenté leur activité moyenne annuelle de plus de 15%, dénonçant un « manque d’effectif et de moyens » . Selon eux, leur niveau d’expertise et leurs « efforts accrus » ont permis de nettement améliorer la qualité du parc routier contrôlé. Autres agents concernés par le mouvement social : les inspecteurs permis et le guichet des cartes grises.

Les examens de passages du code de la route, du permis de conduire, et l’instruction des dossiers de carte grise, de permis et d’immatriculation risquent d’être perturbés.