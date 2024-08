Grève à la Brapac : l’approvisionnement des îles impacté

Ils assurent la logistique de la Brasserie du Pacifique. Les salariés en sont à leur troisième grève en 5 ans. Une grève suivie par tous les employés des services habituellement mobilisés sur le terrain… « Le Smig était celui de l’ancienne grille. Il n’a pas été mis à niveau depuis 2022, du coup, on était sous-payés par rapport au Smig sur la grille, explique Vaianu Hultsch, secrétaire général du comité d’entreprise Brapac. Le manque de considération… Ils ont pris acte, ils ont noté, mais il ne se passe toujours rien. C’est pour ça qu’on est en grève. On parle, on essaie de trouver des solutions, mais au bout d’un moment, quand on n’a pas le choix, il faut taper sur la table, dire « ça suffit ». »

En une semaine, plusieurs tentatives de négociations ont été menées. Elles ont failli aboutir…Plus le temps passe, plus les magasins des îles vont voir leurs stocks diminuer….

« Que ce soit les magasins, grandes surfaces, petits magasins, surtout les iles. Moorea et les iles desservies, aucune n’a été livrée. Ils ont fait appel à un prestataire alors que pendant une grève, on n’a pas le droit de faire appel pour nous remplacer. »

La direction de la Brapac n’a pas souhaité répondre à nos questions.

La CSIP, syndicat majoritaire chez les salariés, envisage de déposer un recours. Reprise des discussions prévue ce mercredi.