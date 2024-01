Gaz de Tahiti : une grève se profile, les discussions se poursuivent

La CSIP, représentant près de 55% des effectifs de Gaz de Tahiti, a déposé vendredi dernier un préavis de grève regroupant 12 revendications ciblant les ouvriers et les agents des services de dépôt et de livraison. Leurs revendications portent principalement sur une revalorisation de la grille salariale et de différentes primes.

Si les discussions qui se sont ouvertes aujourd’hui entre les protagonistes et la direction étaient apaisées, cette dernière évoque une méthode discutable.

« Le dépôt de préavis vendredi dernier nous a énormément surpris puisqu’on sortait d’une période de fêtes apaisées, déclare Laura Seguin-Siu, responsable des ressources humaines de Gaz de Tahiti. On a, pendant toute l’année 2023, tenu des réunions mensuelles avec le personnel, normales et régulières. Donc c’était très surprenant. On a eu 4 heures de dialogue social apaisé et constructif. »

Les discussions devraient reprendre ce jeudi dès 10h30.