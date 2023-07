Gaston Flosse et Pascale Haiti : un mariage, après 20 années en couple

Il l’avait annoncé en avril dernier. C’est désormais chose faite. Gaston Flosse, 91 ans, a épousé celle qui partage sa vie depuis 20 ans.

« Déjà en 1996, je savais qu’il était un homme important. Il était avec quelqu’un et j’étais avec quelqu’un mais le temps a fait que, les étoiles se sont mises en phase », a confié Pascale Haiti avant le grand moment.

Ce samedi à la mairie de Papeete, elle a donc dit « oui » à l’ex-président du Pays. « C’est un très grand jour pour nous, a réagi Gaston Flosse. Il y a quelques années que nous l’attendons et que Pascale et moi vivons ensemble. (…) je suis heureux qu’elle ait accepté d’être ma femme. Je dois lui rendre hommage pour l’assistance. » Un mariage célébré non pas par le maire Michel Buillard, mais par l’une de ses adjointes.

Gaston Flosse passant la bague au doigt de Pascale Haiti. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Membre du Amuitahira’a o te nuna’a maohi et proche du Vieux lion, Bruno Sandras s’est dit « heureux » que le « rêve » de Pascale Haiti se réalise. « C’est une longue relation et à titre personnel je suis très heureux que ce mariage se formalise. Pascale a toujours été dans les bons et les mauvais moments auprès de Gaston Flosse. Elle est une compagne vigilante. Elle prend soin de lui. »

Émotion aussi du côté de la famille de Gaston Flosse. « Je crois que la première fois que j’ai entendu parler de ce mariage, c’était à l’entre-deux-tours, se souvient le fils de Gaston Flosse, Kaiva. On a appris ça comme tout le monde, avec la population. C’était une très bonne surprise, un soulagement quelque part parce que comme il le disait, c’est quelque chose qu’il voulait régulariser depuis très longtemps, depuis plusieurs années. (…) Pascale est quelqu’un qui lui apporte énormément de soutien et je pense qu’il le lui rend bien aussi. »

Ce mariage est le troisième de Gaston Flosse. Il avait épousé Barbara Cunningham en 1950 avec qui il a eu 6 enfants, puis Tonita Mao, mère de 3 autres de ses enfants.