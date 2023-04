Lors d’une réunion publique, Gaston Flosse annonce son mariage avec Pascale Haiti

« Le premier abcès est percé, c’était de faire la paix avec Edouard (Fritch, Ndlr). Mais il y a encore un autre abcès, c’est le fait que l’on ne soit pas encore mariés, avec Pascale, mais ce sera chose faite le mois prochain », a lancé Gaston Flosse, en reo tahiti, avant d’embrasser celle qui partage sa vie depuis une vingtaine d’années.

Devant une assistance hilare, le président du Amuitahiraa, 91 ans, a enchainé : « C’est Tearii Alpha qui organisera le mariage parce qu’il sait bien le faire. J’aimerais aussi avoir un mariage à Papeari. Et il ne faut pas oublier d’inviter Michel Buillard et les autres musiciens ».

Une allusion à l’union de Tearii Alpha, en août 2021, en plein épisode Covid, qui avait réuni plusieurs membres du gouvernement et des élus, à Teva i Uta. Ce mariage avait créé la polémique alors qu’une semaine plus tôt les autorités du Pays et de l’État annonçaient le durcissement des restrictions sanitaires, notamment une interdiction des événements festifs dans les lieux accueillant du public.

En juin 2022, Tearii Alpha et Edouard Fritch avaient été condamnés à plusieurs amendes pour ces faits.