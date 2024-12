Les deux derniers mariages de l’année célébrés à Mahina

Les deux dernières unions de l’année ont été célébrées à Mahina. Keanu Mati et Ravahiti Tevahine, ainsi que Tainoa Pito et Hinaraurea Bellais, ont échangé leurs vœux sous le regard bienveillant du maire.

Les cérémonies se sont déroulées dans une ambiance décontractée, faite des sourires et d’émotions.

« Je suis là pour les accompagner et faire mon devoir républicain (…) Cette année, on a atteint 68 mariages à Mahina. C’est un beau score », s’est félicité Damas Teuira. Il y a en effet eu 11 unions de plus qu’en 2023 sur la commune.

La pause sera de courte durée toutefois pour le tavana. Le prochain mariage, le premier de l’année, est programmé le 3 janvier.