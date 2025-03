L’église Sanito leur a permis de se dire oui devant Dieu

Depuis 32 ans, Ionatana et Franck avaient imaginé ce moment. S’unir devant Dieu. Ce samedi matin, ils ont enfin réalisé ce souhait. Dans un temple plein à craquer, entourés d’amis, de proches, des membres de leur famille, ils se sont dits oui. Une cérémonie pleine d’émotion et d’amour. Et qui marque un grand pas au sein des communautés religieuses. Car le mariage de Ionatana et de Franck est le tout premier devant Dieu, au fenua, concernant deux personnes de même sexe. C’est la Communauté du Christ, communément appelée l’église Sanito, qui ouvre la voie, douze ans après la loi sur le mariage pour tous.

« Si d’autres religions ne sont pas prêtes, la notre l’est. Que ce soit homme-homme ou femme-femme, nous, la Communauté du Christ, on est prêts à prendre ces couples et à les unir », se réjouit Ionatana, désormais marié devant le seigneur.

« Ce que l’on peut retenir, aujourd’hui, c’est le bonheur de ces deux êtres, qui sont des enfants de dieu, comme nous. Malheureusement, nous avons un regard différent (sur les couples homosexuels, ndlr) car nous avons eu une éducation chrétienne », constate une paroissienne, ravie de participer à cette célébration.

– PUBLICITE –

« Chez nous, catholiques, je crois qu’on n’accepte pas ces mariages. A la mairie oui, mais pas à l’église. Je suis contente qu’ils se soient mariés chez les Sanito. C’est leur choix, ce n’est pas celui de tout le monde. C’est le choix de ces personnes qui vivent ensemble et de ce qu’ils veulent faire de leur vie », confie pour sa part la mère de Franck, émue et heureuse.