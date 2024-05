Fin de mission à Singapour pour Moetai Brotherson

« Développer l’économie numérique et mettre en lumière des projets et des talents du web local à un clic de voir le jour ? C’est en tout cas ce qui ressort de l’entretien entre la délégation présidentielle et Shirshendu Bhattacharya, négociateur stratégique et chef de l’innovation-câbles sous-marins de Google », selon un communiqué de la Présidence.

Moetai Brotherson s’est ainsi « de nouveau entretenu avec le représentant de Google pour faire le point sur l’avancée du projet d’installation des 5 câbles sous-marin qui passeront par Tahiti. L’arrivée des bateaux d’exploration bathymétrique dans le lagon polynésien est prévue pour juin 2024 », précise le communiqué.

Le président du Pays et son ministre des Grands travaux se sont ensuite rendus « au siège de Surbana Jurong » où « ils ont bénéficié d’une visite au cours de laquelle les dirigeants ont rappelé les plus de 70 ans d’expérience dans la réalisation de projets réussis ».

« La société de renommée mondiale de conseil en matière d’urbanisme, d’infrastructures et de services gérés compte parmi ses réalisations la construction de plus d’un million de logements à Singapour, la création des plans directeurs dans plus de 60 pays et le développement de plus de 100 parcs industriels dans le monde. Cette expertise en matière de plan directeur intéresse, au plus haut point, la Polynésie, notamment pour ce qui concerne les domaines de la transition énergétique et de la transformation économique », souligne le communiqué.

La délégation polynésienne « a pris place à bord de l’AirFish 8 », un prototype « utilisant les forces aérodynamiques et la pression atmosphérique générées entre lui-même et une surface d’eau ». (Crédit: Présidence)

Ils ont dans la foulée été reçus dans les locaux de la société « ST Engineering » qui a réalisé « 800 projets de villes intelligentes dans plus de 150 capitales à travers le monde ».

« Les discussions entre les dirigeants de la société et la délégation présidentielle ont porté sur les partenariats possibles dites des « îles /villes intelligentes ». Ont ainsi été évoqués la situation du réseau routier et du transport terrestre sur l’île de Tahiti, de mobilité verte, mais également des projets de réaménagement des infrastructures portuaires et aéroportuaires, incluant le projet d’aéroport des Marquises », indique encore le communiqué.

Enfin, la délégation polynésienne « a pris place à bord de l’AirFish 8 ». Un prototype « utilisant les forces aérodynamiques et la pression atmosphérique générées entre lui-même et une surface d’eau ».

« Cet engin peut atteindre une vitesse trois fois supérieure à celle des embarcations marines existantes réduisant de manière significative le temps de trajet sans que le confort en soit affecté. Il pourrait avoir son utilité dans les moyens de transports type public maritime, voyage de luxe, service parapublic et potentiellement sur des applications militaires. L’AirFish 8 dont la capacité d’accueil est de 10 passagers, équipage compris, devrait être certifié et mis sur le marché d’ici à 2025 », conclut le communiqué de la Présidence.