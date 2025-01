À Paris Moetai Brotherson compte faire le point sur les conventions qui lient la Polynésie à l’État

Moetai Brotherson est actuellement en déplacement dans l’Hexagone. Le président du Pays s’est entretenu avec la ministre de l’Écologie. Au cœur des discussions, le domaine maritime. Moetai Brotherson souhaite relancer le projet de mise en place d’un campus des métiers et qualifications de la mer. « Il est important pour nous de savoir un peu, avec les changements de gouvernement, qui est le pilote de cette initiative, qui est le ministère-chef de file, puisqu’il y a un aspect affaires étrangères, un aspect maritime ».

Il a également été question durant cet entretien de la participation de la Polynésie à la conférence des océans organisée par la France pour l’ONU à Nice en juin. Mais aussi de la complexité des permis d’exportation liés à la convention CITES pour l’aquaculture des rori (holothuries), avec demande d’exemption. « Nous avons demandé, du fait des spécificités du modèle d’aquaculture des rori chez nous, qui est justement de l’aquaculture, pas de l’extraction, pas de la pêche des rori, de pouvoir être exempté de ces permis d’exporter. C’est une démarche qui se fait avec deux ministères en même temps, celui de Mme Agnès Pannier-Runacher et le ministère des Affaires étrangères, que je prévois également de voir lors de mon séjour ».

Le président de la Polynésie française souhaite par ailleurs une harmonisation des visions sur les aires marines protégées entre l’Hexagone et le fenua.

– PUBLICITE –

Moetai Brotherson va poursuivre sa visite par une rencontre vendredi avec le nouveau ministre des Outre-mer Manuel Valls. Il sera notamment question des conventions entre le Pays et l’État. « On a eu certaines surprises, notamment sur le contrat de développement et de transition pour les communes, où on a appris au tout dernier moment que l’État avait divisé par deux sa contribution à ce CDT commune. Nous allons faire le point là-dessus, voir s’il s’agit juste d’un retard à l’allumage dû à l’instabilité nationale ou s’il y a réellement eu une coupe, sachant qu’il s’agit ici de crédits votés 2024, non pas de nouveaux crédits pour 2025, et faire le point de manière plus générale sur l’ensemble des conventions qui nous lient la Polynésie et l’État ».

Mais avant sa rencontre avec Manuel Valls, Moetai Brotherson se rendra en Belgique, à Bruxelles où il a rendez-vous avec deux membres de la commission européenne, « le commissaire européen à la pêche et celui qui s’occupe du développement et des relations avec les outre-mer ».

De retour en France, Moetai Brotherson pourrait rencontrer le Premier ministre. Il aura en tout cas « l’occasion de le rencontrer » le Président de la République Emmanuel Macron « à l’Élysée le 21 au soir. Et je rencontre également le 22 le ministre de l’Économie ».