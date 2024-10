Fin de chantier pour le nouveau terminal de croisière à Papeete

Jean-Paul Le Caill, directeur général du port autonome de Papeete, a déclaré ce lundi matin qu’il devrait recevoir cette semaine les clés du chantier, après 4 ans de travaux et avoir accusé un retard de près d’un an : « On a reçu le certificat de conformité le 3 octobre, et je ne pouvais pas prendre possession de cet ouvrage avant de l’avoir obtenu. Je devrais avoir les clés de l’ouvrage cette semaine. Le personnel est en attente d’intégrer l’ouvrage ».

Montant total des travaux : 2 milliards de Fcfp.

Les tarifs du parking, d’accès au parvis du terminal etc. ont quant à eux déjà été fixés depuis juin.

Le nouvel édifice comprend 3 niveaux : un parking d’une capacité de 205 places, un rez-de-chaussée, qui accueillera une partie bagagerie /enregistrement, ainsi qu’un espace de 450 mètres carrés dédié à l’artisanat. À l’étage, le public pourra découvrir deux salles d’exposition d’une superficie totale de 500 mètres carrés.

Aucune d’ouverture officielle n’a pour le moment été annoncée, mais elle devrait très prochainement avoir lieu.