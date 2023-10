Papeete : la mise en service du Terminal de croisière prévue pour début 2024

D’un coût initial de 1,7 milliard de francs, la facture du nouveau Terminal de croisière de Papeete s’élève finalement à 2 milliards. « Le budget a été un peu réévalué parce qu’il y a eu de fortes révisions de prix. Et, au départ, on n’avait pas intégré tout ce qui est sûreté, comme les contrôles des bagages par rayons x », explique Jean-Paul Le Caill, le directeur du Port de Papeete.

Le nouvel édifice comprend 3 niveaux : un parking d’une capacité de 205 places, un rez-de-chaussée, qui accueillera une partie bagagerie /enregistrement, ainsi qu’un espace de 450 mètres carrés dédié à l’artisanat. A l’étage, le public pourra découvrir deux salles d’exposition d’une superficie totale de 500 mètres carrés.

Mais pas de passerelle pour l’instant. Ce projet, qui permettra de relier le Terminal au Marché de Papeete, a été mis en suspens pour un temps. « Il est prévu que la passerelle soit connectée avec son ascenseur jusqu’au parking (…) Ce bâtiment est conçu pour la recevoir. Dès lors qu’elle sera réalisée, l’ensemble sera très cohérent dans le développement urbain de Papeete, entre le Marché et le Terminal de croisière », précise l’architecte en charge du chantier, Charles Lacombe.

Une centaine d’escales sont réalisées en Polynésie chaque année par différents navires. Ce qui représente 20 à 30 000 touristes. Avec ce nouvel édifice, le Pays compte accueillir encore davantage de visiteurs. Mais il n’en oublie pas pour autant sa population.

« C’est un bâtiment qui doit permettre l’accès aux paquebots, notamment les croisiéristes qui arrivent par avion et qui viendront embarquer. Il y a aura un contrôle de Police et de Douane, même à l’arrivée pour les gens qui vont débarquer définitivement à Papeete. C’est un bâtiment qui se situe aussi sur le trajet entre la Gare Maritime et le Parc Paofai, ce qui permettra aux piétons de circuler et de se promener le long du quai », souligne Jean-Paul Le Caill

Afin de réduire les coûts d’exploitation, la conception du bâtiment s’est voulue bioclimatique, avec de larges ouvertures permettant la circulation continue de l’air et donc peu d’espaces climatisés. La structure sera en outre entourée de verdure et rendra hommage aux navigateurs du fenua avec des motifs représentant les astres et la pirogue polynésienne.