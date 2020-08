Fermeture de tous les établissements scolaires protestants de Tahiti jusqu’au 24 août

Dans sa séance du 16 août, le conseil d’administration de l’enseignement protestant, en accord avec l’église protestante Maohi et en concertation avec les autorités publiques, a décidé de fermer au public les établissements primaires et secondaires de Tahiti à compter de ce jour, et jusqu’au lundi 24 août 2020 au matin.

Sont donc concernés :

– l’école maternelle de Maheanuu a Mai et ses annexes ;

– l’école élémentaire Charles Vienot ;

– l’école primaire protestante de Taunoa ;

– le lycée-collège Pomare IV ;

– le pôle d’enseignement supérieur de Taunoa ;

– le lycée Samuel Raapoto ;

– le lycée John Doom.

Cette décision a été prise conformément au principe de précaution, à la suite des situations de Covid-19 détectées et avérées dans les établissements ayant des liens les uns avec les autres.

Pendant cette semaine, le personnel enseignant et non-enseignant demeurent mobilisés et en service afin de mettre en place un protocole sanitaire plus strict tout en assurant la continuité pédagogique.