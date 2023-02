Eurohiti Pass : la carte avantage s’ouvre aux 15-25 ans

Ce jour-là, c’est à l’ISEPP que les étudiant de première année de BTS Commerce International présentent le Pass Eurohiti. Vendue 1000 francs, cette carte de réduction, valable un an, est exclusivement réservée aux jeunes de 15 à 25 ans. « A la base, on était sur du 18/25 ans mais on s’est rendu compte que les lycéens avaient aussi leur importance. Donc on a ouvert notre carte aux 15/25 ans », explique Sacha Aubert Barret, en première année de BTS.

En 3 ans, les ventes de ces cartes ont bondi de 50% et le nombre de partenaires a doublé. Si elles permettent de bénéficier de remises allant de 5 à 50% dans plus d’une soixantaine de commerces, un tiers de leur prix sert à financer les déplacements et séjours des BTS commerce international, à l’étranger.

Ce BTS a été ouvert en 2017. Grâce à lui, plus d’une cinquantaine d’étudiants ont eu l’opportunité de se former hors du territoire. Cette année, les étudiants de la promotion s’envoleront vers la Chine, l’Indonésie ou encore la Finlande.

« Ces actions nous permettent de lever des fonds »

« Ces actions nous permettent de lever des fonds et de les aider pour qu’ils puissent faire leurs stages à l’étranger. En première année, ils travaillent sur la cible des adhérents, pour avoir une communauté qui grandit. Les deuxièmes année en prospection, négociations et communication se chargent de la prospection des partenaires », souligne Amandine Chochois, professeure d’éco-gestion

Les étudiants ont aussi pu compter sur le soutien de leurs camardes du BTS service informatique qui ont travaillé à la dématérialisation de la carte. « Nous avons installé un logiciel qui nous permet de gérer le site Internet de manière totalement individuelle et sur une interface graphique, sans passer par des lignes de programmation. Nous avons aussi créé les pages et mis les contenus », indique Brissy Apollinaire, étudiant en deuxième année.

Parmi les nouveautés cette année : le lancement du site www.eurohiti.ddec.pf sur lequel se trouvent toutes les informations relatives au Pass Eurohiti.