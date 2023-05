Des lycéens de La Mennais remportent le 2e prix d’un concours vidéo du CNRS

Une classe du lycée La Mennais à Papeete a participé à un concours vidéo du CNRS. Ce concours baptisé VideoDiMath a pour objectif de développer le goût des mathématiques chez les élèves.

Le défi : produire une vidéo abordant un problème de mathématique de manière actuelle et plaisante en moins de 3 min.

Plus de 2000 jeunes ont participé à la 4e édition, dans les quatre coins de la France,

mais aussi en Corse, en Tunisie, en Guyane, à Monaco, et dans les établissements français de l’étranger, notamment de Londres et Hong Kong.

Les lauréats ont été annoncés le 17 mai et les Polynésiens ont décroché le 2e prix. Le jury a pris en compte « les qualités pédagogiques et techniques du film, l’interdisciplinarité, l’image

vivante et attractive des maths, la construction du scénario et son originalité ».

La vidéo des Polynésiens revisite la découverte de la gravité avec un Isaac Newton expliquant sa théorie à des élèves grâce à une chute de noix de coco…

Pour remettre le prix aux élèves du fenua, mardi 30 mai, Elise Jeanvresse, professeure à l’université de Picardie, leur fera une conférence en distanciel.