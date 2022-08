Bien connu au fenua et de toute la jeunesse polynésienne et surtout La Mennaisienne depuis plus de 20 ans, le frère Jean-Pierre Le Rest est décédé des suites d’une longue maladie, hier soir, à l’âge de 75 ans, à Josselin en métropole.

Frère Le Rest était arrivé en Polynésie en 2001. Jusqu’en 2017, il donnait des cours de catéchèse au collège-lycée La Mennais, et il était devenu responsable de la pastorale.

Après être parti aux Marquises de 2017 à 2019 où il donnait des cours de catéchèse, et après un séjour en France pour finir l’écriture de son livre consacré au père De La Mennais, Frère Le Rest vivait à Haïti depuis un peu plus de deux ans où il s’occupait de jeunes frères en formation. Malade, il était ensuite rentré en France se faire soigner. Frère Le Rest était également un grand sportif et courrait beaucoup.

Défini par ses pairs comme un “travailleur infatigable” ayant beaucoup œuvré pour la jeunesse du fenua, Frère Le Rest était aimé de tous et avait un souci d’inculturation. Il parlait plusieurs langues tels que le reo ma’ohi et le marquisien. En Haïti, il avait appris le créole. C’était “quelqu’un d’immense culturellement” confie Frère Yvon. “Il avait fait des études de philosophie. Il avait des préoccupations sociales et pédagogiques. Il a énormément fait sur Tahiti, et était connu pour ses nombreuses initiatives auprès des SDF, des familles en difficulté…”.

Les drapeaux du CLM seront en berne aujourd’hui afin d’honorer sa mémoire.

Une veillée est prévue ce vendredi 12 août à 17 heures à la chapelle du collège-lycée La Mennais. Samedi 13 août, une messe sera organisée à 18 heures 30 à Maria No Te Hau.

Frère Le Rest sera inhumé à Ploërmel, en Bretagne.