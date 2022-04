En Polynésie, les Schoko-Bons Kinder retirés des rayons pour suspicion de salmonellose

Coup dur pour les amateurs des produits chocolatés Kinder à deux semaines de Pâques. Plusieurs lots de la marque sont soupçonnés d’être responsables de dizaines de cas de salmonellose en Europe. Le fabricant Ferrero a d’ailleurs déjà rappelé les produits Kinder fabriqués dans son usine d’Arlon en Belgique, et qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas, a précisé mardi à l’AFP le groupe italien.

En France, les produits concernés sont les Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin avril 2022 et fin octobre 2022; les Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022; les Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix: 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.

En Polynésie, la marque est distribuée par Brapac. L’importateur a indiqué que seuls les Schoko-Bons sont concernés par une éventuelle contamination. Depuis hier, l’ensemble des lots sont en train d’être retirés des points de vente clients de la Brapac en Polynésie, a confirmé Félix Bernadino, président du conseil d’administration. Si les volumes de produits rappelés sont inconnus, ils représentent néanmoins “un chiffre d’affaire conséquent”, selon Félix Bernadino. “On va être remboursés par Ferrero”, a-t-il rajouté avant d’indiquer que les clients de la Brapac disposeront d’un avoir.

À Hyper U Pirae, les produits ne sont déjà plus dans les rayons. Les consommateurs ayant récemment acheté des Schoko-Bons peuvent demander à se faire rembourser sur présentation du produit et du ticket de caisse. Idem pour les magasins Happy Market et Champion. Dans les enseignes Carrefour et Easymarket, le retrait des produits concernés est en train d’être effectué.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures suivant l’ingestion. Toute personne ayant consommé des Schoko-Bons et présentant ces symptômes est invitée à consulter un médecin rapidement.