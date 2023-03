Augmentation des cas de salmonellose : la Direction de la santé appelle à la prudence

La Direction de la santé recommande également de bien cuire les œufs et toute préparation en contenant. Elle ajoute, dans un communiqué, que des mesures d’hygiène domestique permettent également de réduire les risques de contamination alimentaire : notamment de bien se laver les mains à l’eau chaude avec du savon, de bien nettoyer les surfaces de travail et les ustensiles de cuisine, de bien cuire les aliments (au moins 5 minutes à plus de 65°C pour les œufs), ou encore de conserver les aliments d’origine animale en ne les laissant pas à température ambiante.