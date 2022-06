Des conférences sur la santé au travail au sein de l’administration et des entreprises

Depuis plusieurs années, la direction de la Santé porte ces deux dispositifs de promotion de santé au travail. Elle propose un accompagnement technique et méthodologique adapté afin de favoriser des interventions durables bénéfiques pour la santé des collaborateurs, en agissant en synergie sur divers déterminants de la santé et du bien-être physique, mental et social en milieu professionnel.

À ce jour, 29 entreprises, soit près de 6 600 salariés, se sont engagées dans le dispositif « Entreprise Active »pour initier des actions favorisant la santé et le bien-être de leurs salariés. Côté « Mon Administration Active », une nouvelle charte d’engagement a vu le jour en 2022 et sera déployée auprès des directions. Ce dispositif concernera près de 8 000 agents répartis dans 64 services et établissements publics administratifs.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française/direction de la Santé)

Ces conférences ont été l’occasion pour 43 agents administratifs et 35 salariés regroupant cadres, responsables, agents de maîtrise, techniciens et ouvriers, de s’enrichir au travers de nouvelles connaissances et de s’interroger sur la notion de « bien-être au travail ».

Ces dernières ont été appréciées par la majorité des participants qui expriment vouloir repenser leur quotidien professionnel. Les 21 et 23 juin prochains seront proposées par la direction de la Santé, sous le même format, des nouvelles sessions d’informations sur la thématique « L’importance de la bonne communication au travail » à l’auditorium du lycée hôtelier de Tahiti (LHT), à Punaauia.

INSCRIPTIONS

Mélina Ardjoune – Chargée de projet au Bureau des Programmes de Santé

Téléphone : 40.46.61.94 – [email protected]