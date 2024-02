Dépression tropicale : à Raiatea, les activités nautiques maintenues, les prestataires en alerte

Les prémices de la dépression tropicale se font ressentir. Mais sur l’île sacrée, les activités nautiques sont maintenues. Jour de bateau oblige, les prestataires touristiques étaient à pied d’œuvre ce dimanche. « Ce matin, tout est maintenu pour moi, mais cet après-midi on verra selon le temps, confiait Heimana Wong prestataire excursionniste. Mardi 6 février, tout est annulé (…) Le Nautica ne vient pas. Il s’est dérouté. »

Les bases nautiques surveillent l’évolution de la météo. Dans la société de charter de Sophie Moorings, les consignes ont été largement relayées. Toutes les équipes sauront comment faire en cas de danger : « On a mis en place des consignes. On leur a demandé d’être à l’écoute et de ne pas trop s’éloigner, c’est-à-dire de rester dans le lagon de Tahaa et Raiatea. Si jamais la situation dégénère, on les appelle. Ils ont un vini à bord et on les rapatrie sur la marina. On reste à l’écoute et on fait deux ou trois mises à jour par jour pour avoir ‘l’évolution de la situation ».

La prudence est de mise. Les professionnels ont tout prévu pour sécuriser les bateaux comme le matériel. « Tous nos bateaux sont préparés. On les a désarmés. On a enlevé tout ce qui dépassait, on a tout rentré à l’intérieur des bateaux et on a également éloigné les bateaux du quai pour ne pas que ça tape si jamais il y a de la houle et du vent fort qui arrivent. »

Le mauvais temps devrait s’intensifier cette nuit aux Raromatai. Certaines communes ont d’ores et déjà déclenché leur plan communal de sauvegarde. Les autorités préconisent la plus grande vigilance.