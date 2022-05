Dates des examens de l’enseignement agricole session 2022

En Polynésie, 5 spécialités du bac pro sont préparées : 3 spécialités dans le domaine de la production (aquacole, agricole, horticole), une spécialité vente et une spécialité aménagement paysager. Les oraux se déroulent entre le 7 et le 10 juin dans les centres d’épreuves du lycée agricole de Moorea, de Taravao et de Nuku Hiva. Les résultats seront connus le 14 juin.

Concernant le baccalauréat technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV), les 10 candidats présenteront l’épreuve du grand oral le 17 juin, et connaîtront les résultats le 22 juin.

Les examens sont aussi l’occasion pour les 85 candidats au Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) agricole des 7 Maisons Familiales et Rurales (MFR) de se déplacer à Moorea pour leur épreuve orale. Pour ces jeunes, c’est parfois le premier voyage.

Enfin, les 19 candidats du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) de la spécialité Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes (DARC) présenteront les épreuves orales du 20 au 24 juin. Les résultats seront connus le 1er juillet, suite à la délibération du jury national.

Afin de garantir le bien-être des candidats, les sujets des épreuves écrites de l’enseignement agricole sont différents de ceux de la métropole, et parfois commun avec ceux de la zone Antilles-Guyane. Ce qui leur permet de composer en journée, et non la nuit.

Pour la session d’examens 2022, 5 examinateurs viennent de la métropole, et 2 examinateurs de l’Éducation nationale. Des professionnels de chaque spécialité sont aussi présents dans les jurys.

L’organisation des examens de l’enseignement agricole est pilotée par le Service de la Formation et du Développement (SFD) de Polynésie française.