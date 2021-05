Covid-19 : le Pays appelle à la vigilance à Moorea pour le week-end de Pentecôte

Une circulation du virus Sars-CoV-2 est observée à Moorea depuis 3 semaines à partir d’un foyer de contamination au sein de l’un des collèges de l’île explique la présidence dans un communiqué. Au total, 53 personnes ont été identifiées positives depuis 3 semaines et 26 personnes sont actuellement considérées comme cas actifs et placées en isolement. Il n’a pas été détecté de variants parmi ces cas. Aucune hospitalisation n’a été nécessaire et aucun décès n’est à déplorer.

L’épidémie de covid n’est donc pas terminée et nous devons tous rester vigilants. Une nouvelle vague épidémique ne peut être exclue à Moorea, et en Polynésie, car la population n’est pas encore complétement protégée par l’immunité de groupe ou par la vaccination. De nombreuses personnes vulnérables peuvent encore être contaminées et développer une forme grave du covid en cas d’infection.

Par ailleurs, ce long week-end de Pentecôte à Moorea, va donner lieu à de nombreux regroupements familiaux, religieux ou sportifs, augmentant de manière importante le risque de circulation du virus. La vigilance de tous est nécessaire.

Les autorités sanitaires rappellent donc que les mesures de protections vis à vis du covid sont obligatoires lors de tout rassemblement et dans tous les lieux publics notamment fermés, sous peine de sanctions.

Sont particulièrement concernés : les offices et cérémonies religieuses, les évènements sportifs, les rassemblements familiaux, les magasins, les transports publics, etc.

Les mesures de protection vis à vis du covid restent le port du masque couvrant complètement le nez et la bouche, la distance d’au moins un mètre entre chaque personne, le lavage des mains, et la décontamination des surfaces. Ce rebond épidémique à Moorea doit inciter chacun à se faire vacciner et à inciter ses proches à se faire vacciner afin d’obtenir rapidement une protection de tous et de pouvoir espérer rapidement reprendre une vie normale. La vaccination n’est pas qu’une mesure de protection individuelle, mais aussi de protection des autres et de la population dans son ensemble.