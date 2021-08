Covid-19 : le CHPF demande plus de renforts

C’est sans doute une des images qu’on retiendra de cette pandémie au fenua : saturé, l’hôpital de Taaone a installé des lits médicalisés dans sa nef.

Le 15 août, 15 infirmiers de la réserve sanitaire sont arrivés de métropole en renfort. Le 20 août, 8 infirmiers sont arrivés, cette fois de Nouvelle-Calédonie. Trois médecins et un infirmier militaire ont également été appelés en renfort.

Mais le personnel du CHPF est toujours débordé. On comptait vendredi 357 hospitalisations en cours hors réanimation (17 de plus). 55 personnes sont toujours en réanimation dont 44 au CHPF et 11 hors CHPF.

Dans un post Facebook, l’hôpital de Taaone interpelle le Président de la République et réclame plus de renforts : “”Ici c’est la Polynésie, ici c’est la France, vous serez protégés”. Nous y sommes maintenant monsieur le Président Emmanuel Macron et nous avons CONFIANCE en vous.”