Covid-19 : fermeture de centres de vaccination et fin du Qr Code

La covid-19 est-il complètement derrière nous ? Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, 2 cas positifs ont été relevés sur 54 tests rapportés la semaine du 3 juillet. La circulation du virus est « très faible » au fenua et aucune hospitalisation pour covid-19 n’a été recensée dernièrement. Le nouveau sous-variant d’Omicron XBB.1.16 est le seul actuellement détecté en Polynésie française.

Au niveau mondial, l’épidémie est toujours en décroissance, mais il existe une circulation persistante, souligne cependant le bulletin.

Baisse du nombre de cas, et baisse de la vaccination. Seulement 30 injections ont été faites la dernière semaine de juin. Dans un communiqué, la présidence annonce la fermeture définitive de deux centres de vaccination contre la covid à compter du 18 juillet : celui de l’institut Mathilde Frébault et celui situé à Toahotu. La vaccination restera néanmoins possible sur rendez-vous dans ces deux lieux.

Moins de vaccin, et plus du tout de QR Code. L’ensemble des systèmes d’information du Pass-sanitaire, incluant le générateur de certificat (QR code) utilisé dans les communes d’Outre-mer a pris fin le 30 juin dernier, indique la présidence.

Le Pays souligne que la plateforme Covid continuera de délivrer des certificats numériques de vaccination sans QR code à la demande des usagers et continuera de recevoir les personnes pour les

primo vaccinations, exigées dans le cadre de leur exercice professionnel.

Par ailleurs, de nombreux pays ont levé l’obligation vaccinale pour les voyageurs, à l’image des États-Unis. Depuis le 12 mai, il n’est plus nécessaire d’être vacciné contre la covid-19 pour se rendre ou transiter par les États-Unis.



PRATIQUE

À partir du 19 juillet, la vaccination contre la Covid-19 sera réalisée au centre de santé et de

prévention de la Presqu’île, sur rendez-vous au : 40.54.53.65

La consultation médicale et la vaccination seront assurées par l’équipe de consultations

ambulatoires aux horaires d’ouverture au public.



Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30

Le vendredi de 7h30 à 11h30



À Papeete, le centre de vaccination contre la Covid-19 sera transféré dans les locaux de la plateforme

Covid, dans le quartier de la mission, près du Lycée et Collège La Mennais.

Il sera ouvert au public, sans rendez-vous :



Le Mercredi 19 juillet, de 8 heures à 15 heures

Le Vendredi 21 juillet, de 8 heures à 14 heures



À compter du 24 juillet, la vaccination contre la covid19 se fera

uniquement les lundis de 8 heures à 12h00.



Pour plus d’informations :

Plateforme Covid : 40 455 000

Cellule communication :

Téléphone : 40 46 61 79 – 40 46 61 83

Email : [email protected]

Bureau des programmes des pathologies infectieuses :

Email : [email protected]