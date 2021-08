Covid-19 : 17 nouveaux décès, 395 hospitalisations en cours

Depuis hier mercredi, 340 hospitalisations sont en cours hors réanimation. 55 personnes sont en réanimation dont 44 au CHPF et 11 hors CHPF. On déplore 17 nouveaux décès ces dernières 24 heures portant le nombre total de personnes décédées depuis le début de l’épidémie à 370.

Le carré épidémiologique a changé, n’indiquant plus le nombre des nouveaux cas positifs quotidiens et des cas actifs sur les 7 derniers jours ainsi que les cas cumulés depuis mars 2020, le personnel de santé étant prioritairement mobilisé sur la prise en charge des patients et sur la vaccination. Le taux d’incidence n’est également plus indiqué dans le carré épidémiologique. Pour rappel, il était de 2 863 cas pour 100 000 habitants pour la semaine du 16 au 22 août.

À ce jour, 100 077 personnes sont complètement vaccinées en Polynésie.

Pour tenter de freiner l’épidémie, les autorités du Pays et de l’État ont annoncé des mesures renforcées avec un confinement généralisé pour les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent et un couvre-feu de 20 heures à 4 heures du matin à compter du lundi 23 août jusqu’au 5 septembre. Les établissements scolaires du 1er et 2nd degrés sont fermés pendant 15 jours. La continuité pédagogique est mise en place.

Comme annoncé hier lors du point presse santé, le pic épidémique peut-être atteint en Polynésie, mais il pourrait durer.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

