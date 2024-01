Conséquences des essais nucléaires : « L’État français savait avant, savait pendant », affirme un scientifique à l’Assemblée Nationale

Un débat sur le thème des essais nucléaires en Polynésie s’est tenu, ce vendredi, à l’Assemblée Nationale en présence des députés Tematai Le Gayic et Mereana Reid Arbelot, mais aussi de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Sébastien Philippe, enseignant/chercheur à l’université Princeton, et co-auteur du livre « Toxique », y a été longuement interrogé. Selon lui, « l’État français savait avant » et « pendant » les expérimentations les risques encourus par les populations. Le scientifique a en outre estimé que les doses potentiellement reçues par les habitants du fenua, lors des essais atmosphériques, ont été « sous-estimées ».