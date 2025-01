Comment profiter au mieux des jours fériés en 2025 ?

Le retour au bureau approche pour nombre d’entre vous et déjà le calendrier 2025 nous réserve quelques bonnes surprises… À commencer par ce début d’année. Si vous avez été astucieux, vous pouvez actuellement profiter de 5 jours de repos avec le mercredi 1er janvier, en ayant posé votre jeudi et vendredi.

Il faudra ensuite attendre le mois de mars avec l’arrivée de l’Évangile pour profiter d’un autre jour férié. Là aussi, en prenant seulement deux jours de congés, vous pouvez bénéficier de 5 jours de repos.

En avril, pour les fêtes de Pâques, 4 jours de repos seront au programme : du vendredi 18 au lundi 21 avril inclus.

– PUBLICITE –

Le mois de mai sera le plus propice aux jours de repos. En effet, les trois jours fériés de ce mois tombent un jeudi. Posez donc trois jours de congés, les vendredis 2, 9 et 30 mai et vous aurez trois week-ends de 4 jours.

En juin, vous bénéficierez de trois jours de repos avec les fêtes de la Pentecôte qui tombent les dimanche 8 et lundi 9.

Juin qui est aussi le mois de la grande inconnue… La fête de l’autonomie, le 29, sera-t-elle supprimée du calendrier ? C’est en tout cas le souhait du gouvernement afin de le remplacer par le dernier vendredi du mois de novembre. Une date flexible qui ne fait pas l’unanimité chez les syndicats. Si le projet de loi est en tout cas dans les circuits législatifs, reste à le faire appliquer… Affaire à suivre.

Au mois de juillet, vous pourrez profiter d’un week-end de trois jours avec la fête nationale qui tombe un lundi.

En août : autre week-end de trois jours avec l’Assomption.

Il faudra ensuite attendre novembre pour profiter de nouveaux jours fériés. Si la Toussaint tombe un samedi, l’Armistice sera un mardi. En posant votre lundi, vous pourrez donc bénéficier de 4 jours de repos. Enfin, Noël cette année sera un jeudi. Prenez donc un congés le vendredi et vous profiterez de 4 jours pour célébrer les fêtes de fin d’année.