En 2024, seul un jour férié tombe un dimanche

L’année 2024 est un bon cru pour les jours fériés. En dehors du premier de l’an qui tombe un lundi, il faut attendre le mardi 5 mars et l’arrivée de l’Évangile. Une série de longs week-ends se profilent ensuite le reste de l’année. À commencer par celui de Pâques avec deux jours fériés qui tombent le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril soit 4 jours.

Mais c’est le mois de mai qui comme d’habitude inquiète les patrons. Car le 1er mai tombe un mercredi, permettant de profiter de 5 jours de congés, à condition de poser le jeudi 2 et le vendredi 3.

Idem pour la semaine suivante : le mercredi 8 (fin de la Seconde guerre mondiale en Europe) et le jeudi 9 mai (Ascension) sont fériés. Pour ceux qui veulent marquer une vraie pose, il suffit de poser trois jours supplémentaires -les lundi 6, mardi 7 et vendredi 10-, pour cumuler 12 jours de vacances sans interruption depuis le 1er mai.

Et ce n’est pas fini puisque la Pentecôte tombe un lundi 20 mai.

Le prochain jour férié tombe un jeudi 15 août avec l’Assomption. L’occasion de faire le pont le vendredi pour profiter d’un nouveau long week-end.

Quant au jour de la Toussaint, il tombe un vendredi 1er novembre. Idem pour l’armistice de 1918 le 11 novembre, qui tombe un lundi.

Enfin, le prochain Noël arrive un mercredi, tout comme le 1er janvier 2025. En posant six jours de repos -les lundi 23, mardi 24, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31-, il sera donc possible de cumuler 12 jours de vacances pour bien terminer l’année.

Au total, il faudrait poser 25 jours de congé sur l’année pour profiter de 40 jours de vacances en 2024.

PRATIQUE

La liste des jours fériés de 2024 En Polynésie française :