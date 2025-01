Car bass : un premier rendez-vous encadré réussi à Fare Ute

Ce dimanche, le premier rendez-vous encadré de car bass avait lieu à Fare ute. Les associations et les forces de l’ordre ont veillé au respect des règles : pas d’alcool ni de drogue, et pas de personnes extérieures au collectif.

Le président du Pays s’est lui-même rendu sur place. « L’objectif du gouvernement, c’est que ces passionnés puissent vivre de leurs passions, et tout ça dans un contexte encadré. Je préfère de loin les voir ici, sans alcool, sans drogue, sans débordement, que de voir ces rassemblements sauvages à Nivee ou ailleurs. Donc c’est ça l’objectif, c’est de pouvoir faire en sorte que cette passion puisse s’exercer, dans le respect évidemment du reste de la société. Je suis venu de la présidence de mon bureau, j’avais sur moi un audiomètre, j’ai mesuré, je n’ai rien détecté avant d’arriver finalement quasiment ici. On a fait des mesures sur les bateaux, du côté de Saint-Amélie en ville, on n’entend rien finalement, et donc le son est concentré ici à Fare Ute (…) Jusqu’à présent tous les points de ce protocole sont bien respectés, il y a des encadrants pour chaque zone, les associations se sont structurées, je préfère de loin les voir ici. »

Le Pays cherche néanmoins toujours un site qui pourrait être spécialement aménagé. « Ici, après tout, ce n’est pas un site qui a été aménagé au départ pour ça. C’est un site qui convient, mais qui n’a pas été aménagé au départ pour ça. »

Elvina Wong Foen, présidente de la fédération polynésienne de car audio se réjouit de l’accord trouvé. « Au moins, on a déjà huit dimanches pour cette nouvelle année de 2025, donc on est déjà bien contents, c’est mieux que rien. » Fare Ute est selon elle « un des meilleurs sites, parce que nous sommes quand même assez éloignés des habitants (…) Pour le moment, on est très contents ».

Les associations ont veillé à contrôler les allers et venues. « Comme mes adhérents affiliés à ma fédération suivent le règlement de la fédération, on est au top. Ensuite, derrière, nous avons des associations qui sont affiliées à la fédération, qui ont placé des référents à l’entrée et dans les zones. C’est grâce à ces référents qu’on obtient des bons encadrements. »

La Fédération espère que le rendez-vous d’Atimaono prévu en février se déroulera aussi bien. « On va faire les démarches pour avoir une rencontre avec le collectif qui va être monté. Pour trouver une solution, pour expliquer la Fédération et le règlement que nous imposons dedans. »

Selon Elvina, ils seraient plus de 6000 passionnés de car audio au fenua.