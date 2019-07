Bora Bora dans le top 10 des destinations les plus prisées au monde

Le site spécialisé dans les voyages Big 7 Travel a publié son top 50 des destinations les plus prisées au monde. Et c’est Bali qui arrive en tête du classement. Le site vante les plages indonésiennes, les volcans mais aussi la faune et qualifie le lieu de véritable “paradis”.

La Polynésie se classe dans le top 10 juste derrière Dubaï et juste avant… New York. C’est plus précisément l’île de Bora Bora et ses eaux “turquoises” qui nous permettent d’intégrer ce classement. Nos cousins de Aotearoa arrivent 17e du classement avec Waikato. Destinations prisée des Polynésiens, Los Angeles arrive 22e.

Le site de voyage explique que les gagnants ont été choisis via un échantillon représentatif de son public sur les réseaux sociaux.

Le top 30

1er. Bali, Indonésie

2e. Nouvelle Orléans, Etats-Unis

3e. Kerry, Irelande

4e. Marrakech, Maroc

5e. Sydney, Australie

6e. Les Maldives

7e. Paris, France

8e. Cape Town, Afrique du Sud

9e. Dubai, Emirats arabes unis

10e. Bora Bora, Polynésie française

11e. New York, Etats-Unis

12e. Dubrovnik, Croatie

13e. Edinburgh, Scotland

14e. Rome, Italie

15e. Paro Valley, Bhutan

16e. Jaipur, Inde

17e. Waikato, Nouvelle-Zélande

18e. Havana, Cuba

19e. Tokyo, Japon

20e. Antarctique

21e. Vancouver, Canada

22e. Los Angeles, Etats-Unis

23e. Kruger National Park, Afrique du Sud

24e. Santorini, Grèce

26e. Singapore

27e. Londres, Angleterre

28e. Rio de Janeiro, Brésil

29e. Petra, Jordanie

30e. Hong Kong