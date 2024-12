Vigilance orange en raison des fortes pluies à Mopelia

La perturbation devrait continuer d’intéresser l’archipel de la Société, avec toujours l’essentiel des précipitations sur les Raromatai, ces deux prochains jours, d’après Météo France en Polynésie française.

La population est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :

Limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées)



Ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau)



Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger



Éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer



Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée



Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France



Composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.