Bénédiction des animaux à la paroisse Saint Joseph de Faaa

Des chiens, des chats, une oie et une tortue ont reçu ce matin la bénédiction du Père Abraham à la paroisse St Joseph de Faa’a et les propriétaires d’animaux étaient plutôt nombreux à faire le déplacement. Goergina est venue avec son chien et Vaitiare avec une tortue, pour l’une comme pour l’autre, ces animaux de compagnie sont comme des membres de la famille dont il faut prendre soin.

Pour le curé de la paroisse, le père Abraham Meitai, c’est aussi un moment opportun pour faire passer un mesage contre les violences animales “Tout ces animaux méritent qu’on les respecte parce qu’on n’est pas là pour les maltraiter. Imaginons qu’à la place d’animaux ce sont des humains. C’est pour ça que j’avais dit qu’il faut absolument qu’en Polynésie cesse tous ces actes de violences.”