Avis favorable pour une aide de 62 millions de Fcfp en faveur de la condition animale

Le 12 septembre, un appel à projets a été lancé par la direction de l’Environnement. Le but : « permettre la réalisation d’opérations de gestion des populations de chiens et chats répondant aux objectifs sociaux, de santé publique vétérinaire, de sécurité et de bien-être animal poursuivis par le gouvernement ».

Le comité chargé d’émettre un avis sur les demandes de subvention formulées par les associations de protection des animaux (CASE), s’est réuni le 14 octobre. Les sept projets portés par les associations ont été jugés recevables. Un avis favorable a été émis pour l’attribution de subventions d’un montant total de 62 655 000 Fcfp.

Parmi les projets approuvés, quatre concernent l’île de Tahiti et plus spécifiquement les zones de Hitiaʻa ʻo te Rā, de Papara, de Punaauia, de Paea et de l’agglomération de Papeete avec pour objectif de stériliser et identifier plusieurs milliers de chiens et chats. En complément, des soins et des euthanasies de chiens malades ou dangereux seront réalisés par certaines associations avec la participation des communes.

Le CASE a également émis un avis favorable à la demande de subvention formulée par une association de Fakarava pour la stérilisation et l’identification des chiens et chats de familles défavorisées.

Le CASE a également choisi de renouveler son soutien à l’association Eimeo animara de Moorea, qui avait déjà bénéficié de 11 millions Fcfp en 2023 et bénéficierait désormais d’une aide de 15 millions Fcfp pour poursuivre son action. L’association espèce toucher près de 1000 animaux.

Un dernier projet concerne l’île de Rimatara et viserait à stériliser et identifier des chiens et chats pour réduire leur population et responsabiliser les propriétaires de cette île qui accueille des espèces protégées impactées par la divagation de nos animaux domestiques.

Ces projets devront désormais être approuvés par la commission de contrôle budgétaire et financier de l’Assemblée de la Polynésie française (APF) puis le Conseil des ministres.

Le CASE devrait se réunir à nouveau dès le mois de mars 2025 à la suite de nouveaux appels à projets en faveur du bien-être animal et de la protection de l’environnement qui seront lancés au début de la nouvelle année.