Barrage filtrant dans le port de Papeete en raison de la grève

Deux remorqueurs du Port Autonome, dont l’un a tiré un filin à sa poupe, bloquent une partie de l’entrée du Port de Papeete, suite à l’expiration du préavis de grève déposé par les syndicats.

Les navires effectuant la liaison entre Tahiti et Moorea peuvent, pour l’heure, assurer leurs rotations en contournant les deux remorqueurs à l’entrée et au sortir de la passe.

Les grévistes réclament une réorganisation des services et dénoncent un manque d’effectifs et le non-respect de certains points d’un précédent accord. Plus d’informations à venir.