Avec le confinement, la route a tué deux fois moins

« La période de confinement a permis de tempérer pour un temps le fléau des accidents sur les routes », indique le compte-rendu du conseil des ministres bien qu’elles ont encore été « le théâtre d’accidents mortel survenus fin juillet à Moorea où un piéton, a été fauché par une voiture, et plus récemment, au mois d’août, où une jeune femme passagère d’un véhicule a perdu la vie à Taravao » ».

Selon le « bilan du 1er semestre 2020 fourni par le Haut-commissariat de la République en date du 30 juillet (…) 49 accidents recensant 57 blessés et malheureusement 12 décès » ont été constatés, contre 24 sur la même période l’année derniere.

En outre, sur le premier semestre de l’année, « la cellule de la restriction du droit à la conduite de la Direction des transports terrestres a procédé à la mise en place de 372 arrêtés de suspension du permis de conduire en 2020, contre 415 arrêtés pour l’année 2019 (-10.3%). » La très grande majorité d’entre-eux étaient liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool.

« En réponse à cette recrudescence de l’accidentologie, suite au déconfinement, la Direction des transports terrestres œuvre actuellement à la conception d’une campagne de communication pour les mois d’août et septembre 2020. », indique le conseil des ministres.

