Près d’un milliard de subventions pour moderniser les équipements du CHPF

Depuis l’ouverture du nouvel hôpital, en 2010, l’activité a progressé de façon continue avec une hausse du nombre de patients traités. Le CHPF est devenu un hôpital de premier et de dernier recours en raison du manque de structure d’amont et d’aval. Cette hausse d’activité est aussi directement liée à la diversification et la complexification des activités du CHPF (Hématologie, neurochirurgie, greffes de rein, oncologie médicale, soins aux brûlés, radiothérapie et oncologie, irathérapie, coronarographie, circulation extracorporelle en réanimation (ECMO) et pédopsychiatrie.

Le parc matériel actuel du CHPF est en grande partie constitué du matériel mis en service à l’entrée dans le nouvel hôpital il y a 10 ans et de matériels transférés de l’ancien hôpital de Mamao. Compte tenu des données de l’inventaire, un plan de remplacement des matériels sur les 10 années à venir a été établi car le CHPF ne saurait assurer le rôle central qui est le sien dans la santé de la population sans matériel adéquat.

Le programme d’investissement 2020 du CHPF s’appuie sur deux subventions d’investissement accordées par le Pays:

•une première subvention d’un montant de 492 millions Fcfp qui permettra au CHPF d’acquérir du matériel dont la vétusté avérée nécessite son remplacement, s’agissant de matériel biomédical pour 343 millions Fcfp et de matériel informatique pour 149 millions Fcfp;

•une seconde subvention d’un montant de : 439 241 380 Fcfp pour l’acquisition de matériels et mobiliers médicaux dans le cadre du contrat de projets Etat-Polynésie française (Contrat de projets 2-2015/2020). Cette participation du Pays s’inscrit dans un projet d’un coût global de 772 millions Fcfp validé en comité de pilotage du Contrat de projets 2015-2020 entre l’Etat et la Polynésie française du12 décembre 2019.

Le cofinancement est réparti comme suit :

– Part Etat 50% HT: 332 758 620 Fcfp

– Part Pays 50% + TVA : 439 241 380 Fcfp (332 758 621 Fcfp HT + 106 482 759 Fcfp de TVA)

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



– Un projet d’investissement d’entreprise soutenu par le Pays

– La Vice-présidence soutient l’émission Initiatives Fenua destinée à valoriser la résilience de l’économie polynésienne

– Subventions au profit de l’Office Polynésien de l’Habitat pour le financement de travaux et d’études

– Convention pour l’exécution des missions de la Direction des affaires foncières par la circonscription des îles Australes

– Subvention pour travaux et équipements au CED de Taiohae

– Subvention à la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire pour une nouvelle antenne à Afaahiti

– Mise à jour des plans de continuité d’activité de l’administration

– Subventions en faveur de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture (TFTN)

– Covid 19 : protocole sanitaire et vigilance absolue à l’IIME

– Santé : subventions de fonctionnement pour SOS Suicide et l’organisation d’un challenge culinaire

– Bilan d’accidentologie et restriction de la conduite