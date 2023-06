Air Tahiti Nui inaugure sa ligne Papeete – Paris via Seattle

La compagnie Air Tahiti Nui déploie à nouveau ses ailes. Après la création de la liaison directe Tahiti Seattle, la compagnie au tiare ouvre une nouvelle liaison : Papeete – Paris via Seattle.

« Ouvrir la continuité Paris permet de soutenir cette route, a déclaré le P-dg d’Air Tahiti Nui Michel Monvoisin. Sur le Papeete – Los Angeles – Paris, on voit qu’il y a un trafic important des Polynésiens avec la continuité territoriale. Il y a un trafic touristique important également. Le mix des deux favorise le remplissage ».

L’objectif pour la compagnie est d’offrir encore plus d’options à la clientèle basée à Tahiti pour se rendre à Paris tout en permettant aux habitants de la côte ouest américaine de profiter de plus de choix pour explorer l’Europe.

« C’est une formidable occasion pour tous nos équipages de pouvoir montrer une autre façade des États-Unis par Seattle. Il faut savoir que la ville de Seattle s’appelle Emerald city, la ville émeraude, la ville verte, et en tant que Polynésiens, on est très attachés à la nature. Non seulement on ne sera pas dépaysés, estime Cyril, chef de cabine, mais on va découvrir d’autres horizons de ce côté ».

L’extension de la liaison permettra aussi à Air Tahiti Nui de profiter du réseau de la compagnie Alaska Airlines, un signe d’attachement pour la clientèle américaine.

Deux vols par semaine Tahiti-Seattle-Paris sont désormais prévus par la compagnie.

Air Tahiti Nui prévoit par ailleurs la réouverture de la ligne Tahiti-Tokyo au mois d’octobre.