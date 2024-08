Air Tahiti, Air Moana et Air Tahiti Nui déposent à leur tour un préavis de grève

Trois préavis de grève ont été déposés samedi 10 août, ont révélé nos confrères de Tahiti Infos. Faute d’accords trouvés, les grèves au sein d’Air Tahiti, Air Moana et Air Tahiti Nui, pourraient toutes 3 être effectives au vendredi 16 août 00 h 00.

L’intersyndicale (CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima et Otahi) indique dans son préavis déposé, que l’ensemble du personnel d’Air Tahiti des différents services « rencontre de grosses difficultés à exercer son métier en toute quiétude ». En cause : les horaires décalés qui affectent leur santé physique et mentale et qui « ne sont plus acceptés ni acceptables car ils sont en inadéquation avec la charge de travail et l’effectif dédié à celle-ci », et pourrait engendrer des problèmes de « sécurité des vols ». Parmi les points de revendication : le déplafonnement de la prime d’ancienneté au-delà de 29 ans, la requalification des contrats à temps partiel en temps plein, la mise en place d’un système de formation technique régulière et qualitative du personnel, et une revalorisation de la grille salariale de 6% pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés suite à l’inflation.

Du côté d’Air Tahiti Nui, l’intersyndicale indique également que « le personnel naviguant subi les répercussions liées à l’activité particulièrement pénible, dangereuse ou nocive, qui influent sur la qualité de notre travail, ainsi que sur la santé physique et mentale » pouvant conduire tout comme à Air Tahiti « vers un risque majeur lié à la sécurité des vols ». Parmi les revendications, on retrouve la revalorisation de la grille salariale de 6%, ainsi qu’une revalorisation des primes, un suivi du protocole d’accord de fin de conflit de juillet 2023, une demande de reconnaissance des PNC « comme activité particulièrement pénible, dangereuse ou nocive pouvant provoquer l’usure prématuré de l’organisme », ainsi que la mise en place d’un système de formation technique régulière et qualitative du personnel.

Pour Air Moana, il est demandé la mise en place d’un audit social sur les répercussions des harcèlements moraux et sexuels subis par le personnel, indique Tahiti Infos.

Pour rappel, Aéroport de Tahiti (ADT) est en grève depuis près de 3 semaines déjà. Si les trois compagnies aériennes venaient à rejoindre le mouvement, le trafic aérien serait encore plus perturbé.