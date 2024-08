À Taputapuatea, des classes provisoires depuis la fermeture d’un bâtiment à l’école de Avera

En novembre 2023, un contrôle technique est réalisé sur un bâtiment de l’école Aahiata de Avera. Dans la foulée, la commission de sécurité de la commune ordonne sa fermeture. Toutes les classes du primaire sont concernées. Il faut alors trouver de nouvelles salles : « Il y a une déstabilisation du bâtiment, on a fait venir des contrôleurs pour voir pour la sécurité des enfants, et finalement, on a évacué tout le monde. Certains sont relogés dans la salle informatique et la bibliothèque. La commune a récupéré 3 classes, une partie dans la salle de cantine, une dans la salle de réunion, une autre dans la salle de mariage, en attendant la décision du comité de contrôle à savoir si on doit reconstruire une nouvelle école ou réparer » explique Thomas Moutame, maire de Taputapuatea.

La municipalité se veut rassurante. Cette solution, de courte durée, ne perturbera pas la rentrée des classes. De nouvelles salles accueilleront ensuite les élèves. Le chantier de construction est toujours en cours, les démarches administratives l’ont ralenti. « Vu les normes aujourd’hui, il y a au moins 1 mètre 50 de hauteur par rapport au niveau de la mer pour la dalle, je suis obligé de respecter sinon je n’aurai pas ma conformité, -et c’est surtout pour la sécurité des enfants. donc pas de subvention. On a opté pour du préfabriqué, un montage de 1 mois à peu près pour les 3 classes. On a bien renforcé la dalle »

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Coût des travaux : 52 millions de Fcfp. La commune étudie la possibilité de déplacer toutes les écoles de Avera sur un même site pour en faire une cité scolaire, comme à Opoa.