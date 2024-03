À Singapour, le AirFish 8, une nouvelle solution de transport qui intéresse la Polynésie

À l’image d’un poti marara pour se déplacer rapidement sur l’eau pour la pêche côtière, le Airfish 8 pourrait devenir d’ici peu une nouvelle solution de transport rapide entre les villes côtières d’Asie. À Singapour, AirX – St Engineering, entreprise spécialisée dans le domaine de l’aéronautique, développe deux prototypes. Les tests se font actuellement en Malaisie. L’un des engins sera rapatrié à Singapour prochainement. L’objectif est de répondre d’ici l’an prochain à la demande des clients.

« Nous sommes en train de faire évoluer l’airfish afin d’obtenir la certification de l’embarcation, déclare Leon Tan, directeur général. Nous envisageons d’être opérationnels d’ici l’an prochain et ainsi répondre à la demande d’une clientèle dans différents États insulaires.”

Crédit : Tahiti Nui Télévision

L’entreprise d’ingénierie est un géant de l’aéronautique, de la défense ou encore de l’électronique à travers le monde. Elle travaille avec de nombreuses compagnies pour la maintenance et la réparation des avions, Boeing et Airbus notamment. Elle est aussi spécialisée dans la transformation d’appareils commerciaux en avions-cargo. Et cette expertise intéresse le président du Pays Moetai Brotherson pour trouver de nouveaux partenaires aux portes de l’Asie. « D’abord pour cette compagnie, c’est voir ce qu’on peut faire au niveau aérien. On a une compagnie qui utilise aujourd’hui des Boeing, peut-être demain d’autres avions. C’est un prestataire non négligeable pas très loin de chez nous. Et puis ce produit absolument innovant qui est le airfish, qui nous intéresse au plus haut point. »

Cet engin, mi-bateau mi-avion, peut atteindre la distance de 300 nautiques. Sa consommation est moindre que celle d’un avion et l’appareil est soumis à la réglementation maritime. Les usages sont multiples : “C’est un produit qui va changer totalement les habitudes de transport pour les personnes qui voyagent entre les îles et les zones côtières, estime Jeffrey Lam, président commercial aréopage St Engineering. Nous avons de hâte de devenir un support pour l’industrie du tourisme, les patrouilles maritimes, le transport de passagers ou pour la logistique.”

…Et pourquoi pas des évacuations sanitaires. Plus rapides que le bateau, et moins contraignant que l’avion, ces prototypes dessinent le futur en matière de mobilité sur l’eau.