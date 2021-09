À Raiatea, la vaccination jusque dans les quartiers

Depuis ce jeudi, plus besoin de se déplacer au dispensaire pour recevoir son injection anti-covid, ce sont les soignants qui vont à la rencontre de la population. “Les guides sanitaires et les élus sont passés dans les foyers les informer de la mise en place des vaccinodromes à Uturoa” indique Ella Flores, employée de santé. L’objectif de ces vaccinodromes itinérants est de faciliter l’accès au vaccin sur l’île de Raiatea.

Parmi les professionnels de santé, on retrouve des agents du service de santé publique de Uturoa, mais également un médecin et trois pompiers habilités à la vaccination. Un renfort venu de métropole. “Notre rôle, c’est de soutenir les centres de vaccination qui sont présents sur cette île afin de faire les vaccins à la population. On a été formé à la vaccination en France avec notre équipe” déclare le Caporal Général Alexandre, de la brigade de Toulon. Leur mot d’ordre : vacciner le plus de personnes possible.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La population des quartiers visités est en tous les cas ravie. Cette initiative leur permet par ailleurs d’éviter les contacts en dispensaire ou à l’hôpital. “Un grand merci à eux qui se sont déplacés pour nous” se réjouit Caroline, habitante de Uturoa.

Ce week-end, les professionnels seront sur Vaiaau et Tevaitoa dans la commune de Tumaraa. En plus de Raiatea, d’autres pompiers venus de métropole sont déployés sur les Raromatai.