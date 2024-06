À Mahina, des voiles traditionnelles pour accueillir la flamme olympique

Des voiles traditionnelles et des planches de surf pour accueillir la torche olympique : rien de tel pour donner une couleur Polynésienne au relais de la flamme, programmé le jeudi 13 juin. Le décor de la route de la Pointe Vénus sera paré de ses plus beaux atouts pour donner le ton aux riverains, à partir de 14h30.

Maintenir les ouvrages sur les pilonnes n’a pas été de tout repos pour Angela et son équipe. Installés il y a une semaine, les panneaux ont été fragilisés par les intempéries. « Il y a eu trop de vent, il pleuvait aussi, ça faisait glisser les attaches (…) Mais pour l’instant on a pu attacher 41 voiles jusqu’à Venustar » , se félicite-t-elle.

L’agente à la mairie de Mahina – et couturière – a été aidée par Teriihei dans le long travail de démontage, de réparation ou de reprise. Seule bénévole, elle a rejoint les équipes communales il y a 3 mois pour vivre cette journée historique. « On veut que ça soit joli et que ça marque l’histoire en Polynésie ! Que ça fasse plaisir tout le monde ! Et que tout le monde voit un peu le relai de la flamme olympique » , sourit-elle.

Lire aussi – Relais de la flamme à Tahiti : ce qui sera fermé le 13 juin

Plus de 70 voiles ont ainsi été confectionnées avec des tissus faraoti plus de 70 voiles. Conçus par le maire Damas Teuira, les motifs posés par le graffeur JOP’S symbolisent la navigation traditionnelle et les valeurs des jeux olympiques.

De grandes voiles seront positionnées à la Pointe Venus jeudi. Les pirogues traditionnelles conduiront la flamme olympique de la baie de Matavai jusqu’à la plage de Tefauroa. Sept relayeurs dont la miss Tahiti Mehiata Riaria la porteront jusqu’au stade Venus, où les attend une chorale de plus de 1400 écoliers de Hitia’a o te Ra.