À Mahaena, une passerelle sera construite en urgence

Ving-cinq familles étaient toujours bloquées sur le motu de la vallée de Mahaena ce matin, depuis la destruction de la seule passerelle par les flots. Les quelque 130 personnes concernées, dont des enfants et deux personnes handicapées, ont été approvisionnées en eau et en nourriture dans la journée grâce à l’intervention de l’hélicopère Dauphin des forces armées en Polynésie française. Mais en dépit de l’intervention des gendarmes pour les évacuer, les familles n’ont toutefois pas voulu quitter leur foyer, s’exposant aux aléas de la météo sur la côte Est.

Prête à les accueillir, la mairie de Hitiaa O Te Ra, dont dépend la commune de Mahaena, a renouvelé ses appels à la « responsabilité de chacun » . « Ce n’est pas évident de les convaincre de quitter l’îlot pour les héberger dans les bâtiments communaux ou paroissiaux, ils préfèrent rester chez eux » , déplore le maire Henri Flohr.

Du côté des travaux, le ministre de l’Équipement Jordy Chan assure que des entreprises privées peuvent fournir le matériel sur place, pour accélérer la construction d’une nouvelle passerelle piétonne et porter secours aux victimes. « C’est un pont qu’on avait déjà décidé de reconstruire suite à ma visite il y a un mois, note le ministre, qui annonce également que deux ponts provisoires seront livrés avant le troisième trimestre 2024. Si on construisait un ouvrage de plus grande ampleur, ça demanderait des délais beaucoup plus importants » .

L’état de calamité naturelle annoncé sur notre antenne par Moetai Brotherson devrait permettre de « mettre le paquet au niveau des délais d’approvisionnement et de réalisation » , en déployant une partie des 400 millions de Fcfp de frais de fonctionnement du budget du Pays. Bilan approximatif des dégâts sur l’archipel de la Société, ce vendredi : 100 millions de Fcfp. « On s’est préparés depuis 6 mois à faire face à de forte intempéries, en curant les rivières et en protégeant les berges, assure le ministre. Il ne faut pas se mentir, on ne peut pas éviter les risques quand il y a des intempéries exceptionnelles » .

Les îles du Vent sont toujours en vigilance orange. Des averses intenses et violentes sont attendues dans l’après-midi et jusque dans la soirée, sur la côte Est et sur la presqu’île, annonce Météo France. La vigilance orange devrait s’étendre aux Raromatai.

Suivez l’évolution de la situation dans notre liveblog ici

Les consignes de sécurité

Limiter les déplacements et se mettre à l’abri ;

Ne pas s’abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi ;

Ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ;

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

Éviter les activités de plein air et les sorties en montagne et en mer

Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

Ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

En cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.



La cellule d’information au public est ouverte : 444 210