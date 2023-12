Intempéries – Mahaena : environ 200 personnes bloquées après l’effondrement d’un pont

Dans le quartier Faaiti à Mahaena, le petit pont a été emporté par la rivière, empêchant une vingtaine de familles de traverser. Selon le président du Pays Moetai Brotherson invité de nos journaux, ce sont environ 200 personnes qui se retrouvent bloquées. « Il va falloir qu’on se penche dessus rapidement », a déclaré le président. La direction de l’Équipement devrait se rendre sur les lieux dès demain.

Le maire délégué de Mahaena Abel Teihotu, a mis en place un hébergement d’urgence à l’école Faretai : « On accueille les enfants, les familles depuis midi ». Le quartier concerné est « un petit motu au milieu des deux vallées », explique Abel Teihotu. Les familles qui sont encore sur place n’ont plus d’eau, précise-t-il.

Les autorités ont pris la décision de fermer les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu Nord-Ouest, demain, vendredi 8 décembre, pour des raisons de sécurité. Le gouvernement devrait prendre un arrêté de catastrophe naturelle dès lundi.

« Il faut se poser la question de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire » pour éviter ce genre de situation à l’avenir a estimé Moetai Brotherson.

Suivez l’évolution de la situation dans notre liveblog ici

Les consignes de sécurité

Limiter les déplacements et se mettre à l’abri ;

Ne pas s’abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi ;

Ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ;

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

Éviter les activités de plein air et les sorties en montagne et en mer

Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

Ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

En cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.



La cellule d’information au public est ouverte : 444 210