Moetai Brotherson : « Nous allons prendre un arrêté pour déclarer l’état de catastrophe naturelle »

TNTV : Toute la journée de jeudi, vous êtes allé à la rencontre des sinistrés des intempéries. Quelles sont les communes les plus touchées et quel est l’ampleur des dégâts ?

Moetai Brotherson : « Pour l’instant, c’est principalement la côte Est qui a été bien touchée, notamment une zone à Mahaena où un pont s’est effondré. Il est la seule voie d’accès pour environ 200 personnes qui habitent sur une espèce de péninsule. Il va falloir que l’on se penche dessus très rapidement. Il y a un peu plus de 200 foyers qui ont été inondés à des degrés divers. Dès vendredi, les services de la DSFE, de l’OPH, de la Santé et de l’Équipement vont faire une tournée la plus exhaustive possible pour faire un récemment précis des dégâts. Dès lundi, en Conseil des ministres, nous allons prendre un arrêté pour déclarer l’état de catastrophe naturelle pour que les assurances puissent intervenir plus facilement ».

TNTV : Les établissements scolaires sont fermés sur les Iles du Vent et le Nord-Ouest des Tuamotu. D’autres mesures sont-elles prévues ?

Moetai Brotherson : « Il y a des mesures qui sont prises par les tavana dans chaque commune en fonction de la configuration de celle-ci. Sur Papenoo, par exemple, ce n’est pas le moment d’aller faire un tour dans la vallée. Les tavana, qui sont ceux qui connaissent le mieux leurs communes, vont prendre des arrêtés et des dispositions spécifiques à chaque commune ».

TNTV : Comment répondre à ces urgences qui nécessitent la mobilisation de nombreux services durant plusieurs jours ?

Moetai Brotherson : « On a toujours le système des heures supplémentaires. On a des gens qui travaillent aussi sans compter parce qu’ils ont le sens du service public. Je les remercie publiquement, car je les ai croisés tout le long de la route depuis Teahupo’o (…) Je voudrais vraiment les remercier. Ils font un travail extraordinaire ».

TNTV : Le Pays est-il suffisamment préparé à ce type de phénomène météorologique ? Que peut-on mieux faire ?

Moetai Brotherson : « Je pense qu’il faut déjà se poser la question de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire, de manière globale. On voit dans certaines zones des problèmes récurrents. C’est toujours la même rivière. Elle est là depuis des siècles et elle a toujours un comportement que l’on connait finalement, avec des infrastructures de dégagement des eaux pluviales qui ne sont parfois pas maintenues. Il faut anticiper les curages. Je pense qu’il faut aussi essayer de trouver un partenariat entre le Pays et les communes. Beaucoup de tavana que nous rencontrons nous disent : ‘vous n’avez pas le temps, vous, le Pays et l’Équipement, de curer toutes les rivières qui sont chez nous. Travaillons ensemble. Nous avons aussi des services techniques qui peuvent le faire. Il faut juste que vous nous donniez un peu de moyens’ (…) Il faut que l’on trouve ces modes de partenariat dans le respect de la réglementation. C’est comme ça que l’on arrivera à être plus efficaces. Notre ministre des Grands travaux a déjà entamé ce type de réflexions avec les tavana parce que c’est une nécessité. On a prévu un budget supplémentaire pour tout ce qu’on appelle les travaux externes que l’on ne peut pas, nous, réaliser. On voit donc comment on peut cordonner tout ça d’une manière plus efficace ».

TNTV : Vous appelez aussi les populations à la prudence ce soir…

Moetai Brotherson : « Il faut rester vigilant. Il ne faut pas laisser les enfants aller jouer dehors sous la pluie. C’est une tentation qui est là. Il ne faut pas les laisser aux abords des rivières, des cours d’eau, et même, parfois, des caniveaux. On ne veut pas qu’il y ait d’incident de ce type (…) Il faut rester vigilant, car la météo ne va s’améliorer qu’à partir de samedi. Je lance également un appel à nos concitoyens des Tuamotu du Nord et de l’Ouest. Cette météo semble s’acheminer vers chez vous. Donc soyez prudents. Évitez de sortir en mer ».