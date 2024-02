À Hitiaa, une convention entre collèges pour maintenir les enseignements

Entre intempéries et route bloquée au PK44 par l’éboulement survenu fin janvier, les élèves suivent leurs cours tant bien que mal. 400 jeunes résidents de la zone ont ainsi pâti des problèmes de transports. 26 d’entre eux scolarisés au collège de Taravao seront accueillis dès demain matin au collège de Hitiaa o te Ra, suite à une convention passée entre les deux établissements pour faciliter leur transport, sous l’égide du ministère et de la DGEE. Leurs repas du petit-déjeuner et de la pause méridienne seront également assurés par le collège d’accueil, leur financement étant assuré par le collège de Taravao.

Depuis quelques jours, les équipes pédagogiques des deux établissements travaillent ensemble pour mettre en adéquation leurs enseignements. « 9 élèves de 6e vont intégrer nos deux classes, qui auront un effectif de 30, comme ceux de 5e aussi, explique la principale du collège de Hitiaa Élise Ah Yun. Ceux de 3e et de 4e seront pris en charge par une collègue du dispositif Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), avec l’aide des collègues du collège » . Concernant le

D’autres enfants résidents de Hitiaa o Te Ra et scolarisés à Taravao n’ont pas bénéficié de ce type de prise en charge. C’est le cas de plusieurs élèves du collège du Sacré Cœur de Taravao, qui suivent leurs cours en visio et rendent leurs devoirs via les plateformes numériques mises à leur disposition.