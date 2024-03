Le collège Henri Hiro invite des champions du fenua pour leur projet sur les JO

Steven Pierson, Pascal Vahirua, Remuara Tinirau, Ralph Teariiki et Henri Burns… on ne les présente plus : ils ont porté haut les couleurs du fenua dans le milieu sportif. Les yeux pleins d’admiration, les collégiens de Henri Hiro ont rencontré ce vendredi les 5 athlètes locaux choisis pour leur projet pédagogique pluridisciplinaire. « C’est un honneur de les rencontrer, et je suis reconnaissant. Je ressens à travers eux l’amour de leur discipline, l’amour pour leur sport. Et j’ai compris qu’être un champion demandait beaucoup de sacrifices, car quand il faut partir dans un autre pays pour représenter le sien, il faut laisser sa famille » confie un des élèves.

« C’est un plaisir d’avoir été invité. Le message qu’on a essayé de faire passer, c’est le respect, le respect de l’environnement, de soi-même avec l’hygiène de vie, l’alimentation. J’espère que le message est passé. On a aussi beaucoup parlé de la confiance en soi, et pour réussir dans une acitivité, dans la vie, et qu’il fallait se surpasser » déclare Steven Pierson

« Le seul message fort que je veux passer, c’est le respect et l’humilité. C’est important dans le sport de se respecter. (…) Moi, ce que j’ai réalisé dans le sport, ce n’est pas pour moi, mais pour tous les ma’ohi, pour tous les Polynésiens qui veulent faire du sport » ajoute Pascal Vahirua.

Depuis novembre dernier, les collégiens ont réalisé différents travaux. Et ils donnent bien sûr la part belle au sport. Banderoles, affiches et autres supports… Des mois qu’ils œuvrent sur les Jeux Olympiques et surtout sur les valeurs requises pour devenir un champion. « Les deux thématiques retenues par le projet sont les valeurs sportives et le sport dans la vie de tous les jours. (…) Et pourquoi justement ne pas faire participer et mettre encore en lumière nos anciens champions, qui sont encore champions parce qu’ils s’occupent de notre jeunesse polynésienne » précise leur professeure de français.

Dopage, hygiène de vie, mental, préparation…. Les athlètes se sont prêtés au jeu et ont répondu ouvertement aux questions des élèves.

Plus qu’un travail de classe, les enseignants voient dans ce projet l’opportunité d’encourager les élèves à la pratique d’un sport, à l’école comme à la maison.