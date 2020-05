À domicile, en lieu dédié… Comment effectuer sa quarantaine en Polynésie ?

Les voyageurs arrivant au fenua doivent au préalable remettre aux autorités sanitaires un formulaire où ils s’engagent sur l’honneur à réaliser leur quatorzaine chez eux ou à domicile.

Ils doivent indiquer plusieurs renseignements comme leurs coordonnées, leur numéro de vol etc. « Le fait de remplir ce formulaire administratif avec des informations matériellement inexactes est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros (soit l’équivalent de 1 794 000 Fcfp). Des contrôles seront réalisés par les forces de l’ordre à fin de vérification des informations » peut-on lire sur le formulaire.

Les personnes doivent s’engager à respecter la quarantaine de 14 jours minimum à Tahiti, à respecter les gestes barrières et consignes de sécurité indiquées par les services sanitaires, à ne pas circuler au-delà du périmètre du site d’hébergement dédié ou du domicile et dans les conditions autorisées, ou encore à informer le SAMU centre 15 en cas de toux, fièvre ou difficulté respiratoire.

Mais surtout, pour ceux qui souhaitent effecteur leur quatorzaine à domicile, il leur ai demandé des renseignements particuliers : s’ils vivent dans un appartement ou une maison, s’ils disposent d’un jardin, si d’autres personnes vivent dans le logement etc.

Les personnes confinées à domicile doivent s’engager à respecter leur transfert dès leur arrivée « dans un centre d’hébergement dédié pour au moins une nuit, afin de limiter le

risque de contamination à l’arrivée à l’aéroport de Tahiti Faa’a », ne pas recevoir de visites à domicile de personnes de l’extérieure du domicile à l’exception de celles strictement essentielles, mais également de prendre en charge les frais de transport par véhicule sanitaire agréé ainsi que de la surveillance sanitaire obligatoire.

Une quarantaine à domicile à plus de 50 000 Fcfp par personne

Et cette quarantaine chez soi à un coût non négligeable : les frais de surveillance sanitaire obligatoires sont estimés à 50 000 Fcfp par personne : « Tarif pratiqué par prestataire médical formé et équipé au suivi sanitaire des quarantaines, estimé à 50 000 Fcfp par personne effectuant sa quarantaine à domicile » est-il indiqué.

Sans compter les frais de transport par véhicule sanitaire… « Il y a des tarifs mis en place par les transporteurs volontaires par rapport au Covid-19, avec l’accord de la cellule de crise. Le tarif de base est de 3 000 Fcfp et ensuite de 50 Fcfp par kilomètre supplémentaire. On compte le kilomètre dès qu’on quitte le lieu. (…) Et de nuit, il y a une majoration de 25% » explique John Tiapatai, chauffeur dans une société de transport sanitaire. Par exemple, pour un aller simple en journée de l’aéroport de Faa’a à Papara, soit 30 kilomètres, il faut compter 4 500 Fcfp.

Sur les 21 sociétés de transport sanitaire du fenua, 3 effectuent les déplacements pour des cas suspectés de Covid-19. Pour les cas confirmés, ils sont transportés uniquement par le SAMU et pris en charge par la cellule de crise précise John Tiapatai.

Contactées, les autorités sanitaires n’ont pas souhaité répondre à nos questions sur le coût de cette quarantaine à domicile.