Le haut-commissariat dévoile les nouvelles modalités de quatorzaine à l’arrivée en Polynésie

Dernièrement, plusieurs personnes à l’isolement ont demandé à effectuer leur quatorzaine chez elles. Des recours ont été déposés.

Ce lundi, le conseil des ministres a modifié par arrêté, le protocole sanitaire qui encadre les arrivées en Polynésie française, rapporte Radio 1.

Conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, les mesures de quatorzaine applicables aux personnes arrivant en Polynésie française évoluent à compter de ce mardi, 19 mai, annonce le haut-commissariat dans un communiqué.

Le haut-commissariat annonce les nouvelles modalités de quatorzaine et explique que « le principe d’une quatorzaine de 14 jours à l’arrivée en Polynésie française n’est pas remis en cause, seul le lieu pour effectuer cette quatorzaine évolue.«

Ainsi, à compter de ce mardi 19 mai, les voyageurs arrivant en Polynésie française pourront émettre un choix quant au lieu où ils souhaitent effectuer leur quatorzaine :

– en centre dédié ;

– à domicile.

Dans tous les cas et quel que soit le lieu, les conditions de cette quatorzaine devront être strictement respectées et les personnes en quatorzaine ne devront pas quitter ce lieu ni recevoir de visite afin de limiter le risque de propagation du coronavirus.

Les caractéristiques de leur logement, les modalités de leur ravitaillement en denrée alimentaire et la composition de leur foyer seront prises en compte pour examiner et autoriser ou non la quatorzaine à domicile.

La nouvelle procédure mise en place sur le fenua

Test avant le départ

Avant d’embarquer pour un vol à destination de la Polynésie française, toute personne doit effectuer un test de dépistage négatif 72 heures avant le vol.

Chaque passager devra indiquer le choix de son lieu de quatorzaine :

– soit en centre dédié

– soit à domicile

S’il souhaite effectuer cette quatorzaine à domicile, il devra transmettre une fiche de demande dûment renseignée et qui définit les caractéristiques du logement où s’effectuera la quatorzaine (chambre privative, salle de bain et toilettes individuelles, soutien d’un proche pour l’approvisionnement, …).

L’autorité sanitaire rendra un avis sur la faisabilité de la quatorzaine dans le lieu choisi par le demandeur au regard des conditions sanitaires qui devront être strictement respectées (caractéristiques du logement, modalités d’approvisionnement, etc.)

Cette fiche sera téléchargeable sur les sites Internet du Haut-commissariat et de la Présidence.

Lire aussi : Le Pays travaille sur un arrêté pour encadrer la quatorzaine à domicile

Les règles de confinement à l’arrivée en Polynésie française

Une décision individuelle du haut-commissaire de placement en quatorzaine sera notifiée à chaque personne entrant sur le territoire.

Les personnes seront acheminées sur leur lieu de quatorzaine par les services du Pays et de l’Etat.

Afin d’assurer le suivi quotidien des personnes en confinement à domicile, la plateforme téléphonique du haut-commissariat sera réactivée.

Toutes les personnes confinées seront donc systématiquement contactées par cette plateforme, en lien avec le bureau de veille sanitaire, pour :

– s’assurer qu’elles sont bien à leur domicile,

– prendre des nouvelles de leur état de santé,

– veiller à l’application stricte des règles sanitaires pour éviter tout risque de transmission secondaire.

Sanctions encourues

Il est rappelé que les personnes en quatorzaine à leur domicile et qui ne respecteront pas les conditions dans lesquelles elles ont déclaré effectuer leur quatorzaine sont passibles d’une amende de 1 794 000 Fcfp et d’une peine d’emprisonnement d’un an, conformément à l’article 441-7 du code pénal.