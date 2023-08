850 élèves des Raromatai font leur rentrée dans le secondaire

C’est une rentrée pas comme les autres pour ces élèves de 6ème de Raiatea, qui font leurs premiers pas dans leur nouvel établissement du lycée des Îles Sous-le-Vent. En primaire, ils avaient chaque année un seul enseignant face à eux. Désormais, ils ont jusqu’à six matières différentes dans la journée et de ce fait, autant de professeurs et de salles de classe différentes.

« C’est un changement radical. On passe à une dizaine de profs, il y a plus de travail personnel, on devient des grands ! » , résume le proviseur Patrice Leroy.

La matinée, consacrée essentiellement aux 6èmes, permet aux élèves de découvrir leur PP (jargon pour le professeur principal), de faire connaissance entre camarades de classe. L’occasion pour l’équipe pédagogique de leur faire découvrir ce nouvel environnement, qui suscite à la fois excitation et appréhension.

Les parents sont là aux heures de pause pour rassurer leurs enfants … ou se rassurer eux-mêmes (Crédit Photo : TNTV)

Cette année, près de 850 élèves dont 103 élèves de 6ème et 70 professeurs feront leur rentrée au lycée des îles sous le vent.