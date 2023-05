3ème édition du Village des entreprises à Paea

Créé l’an dernier, le Village des entreprises de la commune de Paea a rapidement trouvé son public, notamment parmi les entrepreneurs de la commune. Un succès indéniable pour cet événement semestriel qui réunit une trentaine de stands, soit le double des deux précédentes éditions. « C’est du made in Paea. On veut faire la promotion des entreprises de la commune, mais on n’est pas fermé aux entreprises des communes avoisinantes » explique Iminui Tahuhuterani, responsable du pôle emploi et développement économique de Paea

Les institutions et établissements bancaires se sont également mobilisés pour conseiller et accompagner les porteurs de projets. Forte de ses 20 années d’existence dans le financement des entreprises locales, la Sofidep a une vision claire de la santé des entreprises : « Sur le dernier trimestre de l’année dernière, on est revenu quasiment à un niveau d’avant-crise. Depuis la création de la Sofidep, on voit qu’il y a une évolution constante. C’est plus de 100 dossiers financés l’année dernière et 1,1 milliard de financements » indique Paul Bernard, conseiller de la Sofidep.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La direction du Travail, un interlocuteur essentiel pour tout entrepreneur, est présente pour informer les chefs d’entreprises sur leurs droits et devoirs. Avec le kit « employeur », rien ne peut leur échapper : « Il y a toutes les fiches allant du recrutement d’un salarié en passant par l’exécution du contrat de travail, tout ce qui est congés payés, jours fériés… jusqu’à la rupture du contrat de travail, licenciement, démission, retraite… » précise Poenui Ganivet, inspectrice du travail à la direction du Travail.

Mais le Village des entreprises est aussi l’occasion de se faire plaisir. Des soins esthétiques aux joyaux de l’artisanat, les exposants n’auraient raté ce moment pour rien au monde. « C’est la troisième fois que je participe à ce village. C’est très intéressant et cela nous sort de notre centre » nous dit Vahine Taumihau, artisane et guide.

Le Village des entreprises est ouvert jusqu’au dimanche 14 mai avec une nocturne exceptionnelle ce samedi.

Plus d’informations sur la page Facebook de la commune de Paea